Кучерена назвал решение главы МВД по делу Голунова справедливым и честным

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Председатель общественного совета при МВД отметил принципиальную позицию Владимира Колокольцева.

Фото: © РИА Новости / Арсений Горшенин

Действия министра внутренних дел России Владимира Колокольцева по делу журналиста интернет-издания Meduza Ивана Голунова являются справедливыми и честными. Такое мнение высказал глава общественного совета при МВД Анатолий Кучерена.

«Министр внутренних дел всегда тщательно проверяет факты, связанные с возбуждением уголовного дела, задержанием и так далее. Это не первый случай. Решение, которое было принято в пользу Ивана Голунова — справедливое и честное. И я как председатель общественного совета хотел бы высказать добрые слова в адрес членов совета, поскольку мы все эти дни занимались данным вопросом, а также поблагодарить министра внутренних дел за его принципиальную позицию», — цитирует его слова ТАСС.

Кучерена добавил, что Колокольцев оперативно отреагировал на дело журналиста.

«Мы по Голунову видим, что буквально за считанные дни после тщательной проверки, после всех выявленных фактов было принято решение, и это достойно уважения», — отметил он.

Ранее 11 июня министр внутренних дел МВД России Владимир Колокольцев сообщил о намерении ходатайствовать перед президентом РФ об отстранении глав двух управлений ГУ МВД по Москве. Колокольцев также заявил о прекращении уголовного дела в отношении Голунова, задержанного 6 июня с наркотиками в рюкзаке, в связи с недоказанностью его участия в преступлении. Мужчина был освобожден из-под домашнего ареста.

Проводившие задержание сотрудники полиции отстранены от работы на время служебной проверки для оценки правомерности их действий. Материалы расследования подразделения собственной безопасности ведомства направлены в СК России, который должен поставить точку в этом деле. История с Голуновым показала, что российская правоохранительная система стремится добросовестно исполнять свои функции по недопущению незаконных ситуаций.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, как Голунов был отпущен из отдела полиции на свободу.

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