Кучерена назвал решение главы МВД по делу Голунова справедливым и честным

Действия министра внутренних дел России Владимира Колокольцева по делу журналиста интернет-издания Meduza Ивана Голунова являются справедливыми и честными. Такое мнение высказал глава общественного совета при МВД Анатолий Кучерена.

« Министр внутренних дел всегда тщательно проверяет факты, связанные с возбуждением уголовного дела, задержанием и так далее. Это не первый случай. Решение, которое было принято в пользу Ивана Голунова — справедливое и честное. И я как председатель общественного совета хотел бы высказать добрые слова в адрес членов совета, поскольку мы все эти дни занимались данным вопросом, а также поблагодарить министра внутренних дел за его принципиальную позицию », — цитирует его слова ТАСС.

Кучерена добавил, что Колокольцев оперативно отреагировал на дело журналиста.

« Мы по Голунову видим, что буквально за считанные дни после тщательной проверки, после всех выявленных фактов было принято решение, и это достойно уважения », — отметил он.

Ранее 11 июня министр внутренних дел МВД России Владимир Колокольцев сообщил о намерении ходатайствовать перед президентом РФ об отстранении глав двух управлений ГУ МВД по Москве. Колокольцев также заявил о прекращении уголовного дела в отношении Голунова, задержанного 6 июня с наркотиками в рюкзаке, в связи с недоказанностью его участия в преступлении. Мужчина был освобожден из-под домашнего ареста.

Проводившие задержание сотрудники полиции отстранены от работы на время служебной проверки для оценки правомерности их действий. Материалы расследования подразделения собственной безопасности ведомства направлены в СК России, который должен поставить точку в этом деле. История с Голуновым показала, что российская правоохранительная система стремится добросовестно исполнять свои функции по недопущению незаконных ситуаций.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, как Голунов был отпущен из отдела полиции на свободу.