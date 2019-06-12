«Что скажет Гринпис?»: «голый» наряд Рианны вызвал злость у защитников животных

, 12:55 Фото 479

Почти прозрачное леопардовое боди звезда дополнила меховой накидкой.

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Фото, видео: Instagram @badgalriri

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В начале своей творческой карьеры Рианна мгновенно завоевала статус секс-символа и иконы стиля мирового шоу-бизнеса. Однако к настоящему времени артистка стала все чаще выбирать чересчур экстравагантные образы, регулярно повергая в шок своих поклонников.

Так, на новом снимке, который певица опубликовала на своей странице в Instagram, она позирует в полупрозрачном боди-комбинезоне агрессивной леопардовой расцветки. Тончайший материал однозначно демонстрирует отсутствие на Рианне нижнего белья. Впрочем, самую пикантную деталь звезда прикрыла меховым боа. Дополняют образ довольно раскованная поза — артистка полулежит на диване, отведя одну ногу в сторону — и длинные ногти.

Несмотря на весьма смелый образ кумира, поклонников Рианны больше заинтересовал материал, из которого сделано боа. Фолловеры единодушно выразили надежду на то, что это искусственный мех, и ни одному животному не пришлось умирать в муках ради нового образа певицы.

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«Надеюсь, мех искусственный? Тысячи животных ведь гибнут!»

«Хоть бы мех был фекойвый. Иначе что скажет Гринпис?» — волнуются подписчики.

Instagram @badgalriri

Ранее 5-tv.ru писал о том, что леопрадовым принтом на купальнике поклонников поразила и экс-участница «Дома-2» Дарья Пынзарь.

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