Бывший участник группы «Ляпис Трубецкой» Руслан «Пан» Владыко избит в Минске

Бывший участник группы «Ляпис Трубецкой», гитарист группы Trubetskoy Руслан «Пан» Владыко зверски избит и ограблен в Минске. Музыкант лежит в реанимации в состоянии комы с тяжелой черепно-мозговой травмой. Об этом сообщили коллеги Владыко на официальной странице Trubetskoy в Facebook. По их словам, трагедия произошла еще в прошлый четверг, 6 июня.

«Ситуация очень серьезная, и мы просим всех, кто знает Пана — неважно, лично или благодаря его творчеству — думать о нем и желать ему не просто скорейшего выздоровления, но и возвращения в строй», — говорится в сообщении.

Facebook @trubetskoy2014

Музыканты также заявляют, что запланированные концерты коллектива отменяться не будут благодаря коллегам-гитаристам, согласившимся подменить Владыко.

В Следственном комитете Белоруссии сообщили, что по факту избиения Руслана Владыко возбуждено уголовное дело, обстоятельства происшествия выясняются. Однако уточнять, есть ли уже подозреваемые в совершении этого преступления, не стали.

«Следователи работают, расследование дела продолжается», — цитирует представителя следственного комитета РИА Новости.

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