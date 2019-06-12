Поп-исполнитель Шура (настоящее имя Александр Медведев) отнюдь не унывает, несмотря на череду неприятностей в жизни. Певец разместил в Instagram фото, на котором он показывает язык, а на ладони держит зубной протез.

«Собираю деньги на новую квартиру, продаю старые зубы», — подписал он снимок.

Однако не совсем ясно, насколько в этой шутке присутствует доля шутки. Ведь в конце апреля исполнитель хита «Отшумели летние дожди» лишился единственного жилья — суд в Москве отклонил иск артиста, который долгое время пытался вернуть свою квартиру.

«Пуговка выросла»: Катя Старшова публично призналась бойфренду в любви

Более того, на этой фотографии в соцсети на заднем плане виден явный беспорядок — на куче вещей лежит полуоткрытый чемодан, что подтверждает кочевой образ жизни артиста, лишившегося своего «угла».

Поклонники Шуры похвалили его за чувство юмора и пожелали не терять бодрости духа.

«Все обойдется, и ты еще вернешься обратно в квартиру свою, будем все очень надеяться на это. Удачи тебе, Саша, в этом деле!» — пожелал один из подписчиков.

«Самый лучший и непосредственный. С 1998 года вами покорена», — призналась другая.

«Александр Владимирович, восхищаюсь вашим позитивом безграничным. Эй, меценаты, купите Александру квартиру! Эти зубы бесценны!» — написал третий.

Instagram @shuramedvedev

Как сообщал 5-tv.ru, стоимость жилплощади, которая принадлежала артисту, на сегодняшний день оценивается по разным данным от 35 до 60 миллионов рублей.