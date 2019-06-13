Председатель правления УК «Роснано» Анатолий Чубайс в интервью РИА Новости заявил, что в России необходимо ввести углеродный налог. По его мнению, это должно простимулировать промышленников снижать вредные выбросы.

Анатолий Чубайс добавил, что в рамках реализации плана по подготовке окончательного утверждения Парижского соглашения по климату назрела необходимость создания системы государственного учета объемов выбросов.

« А дальше начинается самый сложный вопрос, который надо решать: „углеродный налог“. Вводить экономические меры, стимулирующие снижение эмиссии углекислого газа, или не вводить? Это будет, пожалуй, самым сложным вопросом во всей системе климатических мер », — сказал Анатолий Чубайс.

Председатель правления УК «Роснано» отметил, что на первоначальном этапе разумнее всего разобраться с правилами измерений, вычислить объемы выбросов и только в дальнейшем принимать решение о введении самого налога. Анатолий Чубайс подчеркнул, что его ставки на первое время должны быть минимальными.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Матвиенко одобрила введение туристического налога в Петербурге.