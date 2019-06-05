Матвиенко одобрила введение туристического налога в Петербурге

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала и одобрила инициативу главы Петербурга о введении гостиничного сбора для иностранных туристов, подтверждает 78.ru.

До сегодняшнего дня, в одном из самых популярных городов Европы и России, такса введена не была. Спикер Совфеда считает, что благодаря сбору налога, появится возможность привлечь дополнительные инвестиции в развитие Петербурга. Деньги будут направляться на восстановление исторических и культурных объектов. Матвиенко отметила, что это нормальная практика во всех крупных туристических центрах мира.

«Потому я поддерживаю предложение ввести такой сбор в Петербурге: историческая часть города находится под охраной ЮНЕСКО и требует огромных средств на восстановление и реставрацию», — объяснила спикер.

Как было известно ранее, Владимир Путин также поддержал предложение Александра Беглова. Градоначальник, считает, что с туристов нужно собирать по сто рублей. Таким образом, городу удастся привлечь в бюджет более одного миллиарда рублей ежегодно.

Ранее 5-tv.ru сообщили, что Александр Беглов все-таки решил принять участие в выборах губернатора Петербурга.