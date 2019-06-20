Почему Басков отдыхал в полном одиночестве, а вернулся с Ириной Дубцовой? — видео

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Народный артист России всячески отвергает слухи о более чем дружеских отношениях с певицей, но так ли это на самом деле?

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Фото, видео: Instagram @nikolaibaskov, Пятый канал

Золотой голос России Николай Басков провел отпуск на экзотическом курорте. Во сколько обошелся уикенд на отдельном острове? Почему в самое романтичное место на земле певец отправился в полном одиночестве? И как получилось, что отдыхать Николай уехал один, а в Москву вернулся вместе с Ириной Дубцовой?

После съемок нашумевшего 20-минутного видеоклипа Николай Басков сбежал ото всех на тропические острова.

 
 
 
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Публикация от Николай Басков (@nikolaibaskov)

Как только певец выложил первый пост из отпуска, поклонники в комментариях предположили, что артист наверняка отдыхает вместе с Волочковой. Хотя знаменитого шпагата на фоне замечено не было.

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Сам народный артист рассказал, что прилетел на отдых вместе со своими друзьями. Но ему так захотелось остаться наедине с собой, что близкие исполнили его желание: сами улетели, а Николаю продлили пребывание на вилле еще на 11 дней.

Николай Басков в интервью программе Пятого канала «Светская хроника»: «Когда я подумал, что так хочется отдохнуть, мне друзья сделали подарок и полностью проплатили мне весь отдых. Я остался, потому что отель очень дорогой и совсем недавно его открыли, и это такой отдельный остров, до него надо еще лететь на самолете. И там полностью нетронутая природа».

Отдыхал Николай на Сейшельских островах. Ночь в пятизвездочном отеле, где он остановился, стоит больше ста тысяч рублей. Так что за полторы недели они заплатили больше миллиона! Артист жил на отдельной вилле со своим спортзалом и бассейном. Завтрак, обед и ужин для народного артиста повара готовили прямо в его апартаментах. У Баскова был выход на частный пляж, где ему никто не мог помешать. Певец обеспечил себе полное спокойствие.

«Я люблю иногда быть один. Во-первых, я почти не общаюсь, не отвечаю на телефонные звонки. Я отдыхаю голосом и отдыхаю душой: смотрю сериалы, читаю книги, хожу на спорт. То есть это действительно был отдых, о котором прямо я мечтал».

Полторы недели Басков был недоступен для всех. Однако, как заявил певец, скучать ему было некогда.

 
 
 
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Публикация от Николай Басков (@nikolaibaskov)

Но, может, все-таки артист лукавит? Из отпуска Николай возвращался в компании Ирины Дубцовой! Певица выложила видео, где она едет по территории аэропорта в одном автобусе с Басковым.

 
 
 
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Публикация от Николай Басков (@nikolaibaskov)

Только сам Басков утверждает: с Дубцовой пересеклись случайно. О какой-то тайной любовной связи между ними и речи быть не может. Но на вопрос об отношениях с Ириной отвечает с улыбкой.

«Да, мы с ней встретились вместе. Я Иру обожаю — она потрясающая вообще певица, композитор и актриса. Мы дружим очень давно».

Год назад в прессе уже появлялась информация о романе Баскова и Дубцовой. Возможно, артисты не зря спели вместе песню «Свадебные цветы», и она станет для них пророческой?!

И пусть Басков сохраняет интригу, что происходит между ним и Дубцовой, ясно одно — отдых явно пошел певцу на пользу. В подтверждение — комплименты от поклонников.

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