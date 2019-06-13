Евгения Медведева перепутала цвета российского флага и вызвала гнев фанатов

Фигуристка Евгения Медведева поздравила россиян на своей странице в Instagram, перепутав цвета флага. Женя быстро обнаружила ошибку и исправила ее, но подписчики успели заметить ее невнимательность.

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На картинке вместо бело-сине-красного флага она запостила бело-красно-синий.

Пользователи рассердились в комментариях за такую оплошность. На обвинения спортсменка ответила, что картинку нарисовала не она. В итоге Медведева отключила возможность комментировать ее запись, и все возмущения фанатов исчезли.

Евгения Медведева — двукратный серебряный призер Олимпийских игр 2018 года. Ей принадлежат мировые исторические рекорды в произвольной программе и по сумме баллов. Она является первой одиночницей, которая преодолела порог в 160 баллов в произвольной программе. С 2018 года фигуристка тренируется в Канаде.

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Ранее 5-tv.ru рассказывал, что болельщики угрожали фигуристке Медведевой во время турне по Японии