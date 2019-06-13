Рыбные кладбища: Почему Волга на грани экологической катастрофы

Настоящие рыбные кладбища появились по берегам притоков Волги. Самая длинная река в Европе, похоже, на грани экологической катастрофы. Такую картину увидели жители Калужской области. В поселке Ермолино наблюдается массовый мор рыбы. Уровень воды резко упал.

Местные жители также говорят о химическом запахе, который доносился со стороны очистных сооружений. Большое количество мертвой рыбы заметили и под Астраханью. Там предполагают, что Волга сильно обмелела после того, как закрыли дамбу, чтобы обеспечить водой верховья Волги.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Волга уменьшилась в размерах, безнадежно испортив привычные виды. Рыбаки бьют тревогу.