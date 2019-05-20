Вода отступила, изменив городские пейзажи. Раньше волжские волны плескались прямо здесь. Теперь городские набережные оказались вдалеке от Волги. По речному дну можно ходить пешком.

Самая большая река Европы резко уменьшилась в размерах, безнадежно испортив привычные виды. Там, где в водной глади отражался Казанский кремль — теперь поднимаются грязные холмы. От мощной реки местами только лужи остались.

Будущий улов под угрозой. Потомство щуки уже погибло — рыбе негде нереститься и она сбрасывает икру.

«Вон икра. Вот икра высохшая. Вся база родильная», — бьют тревогу рыбаки Татарстана.

На Волге теперь появились острова и опасные отмели, которых нет на лоцманских картах. В песках уже застряла баржа с грузом. Речные трамвайчики отменяют остановки или высаживают людей прямо в воду, потому что не могут причалить. «Мы вам не такси» — сообщили пассажирам в команде одного из теплоходов.

Рейсы скоростных пассажирских катеров вовсе отменили. А под угрозой весь туристический сезон. Летом в речном порту Казани каждый день швартуется по десятку круизных теплоходов.

«Если будет продолжаться это обмеление — расписание будет переделываться, некоторые пункты будут исключаться», — считает директор по безопасности судоходства круизной компании Алексей Царев.

Причиной аномального обмеления как ни странно называют снежную зиму. Местный гидрометцентр предупредил о подтоплении из-за талых вод, так что на Жигулевской ГЭС открыли затворы. Но сбросили гораздо больше воды, чем поступило в водохранилище.

«Каждый год водохранилище вынуждено пропускать паводок. Другое дело, что правильная оценка объемов — это должна быть работа ученых. Нет исходных верных данных о паводке, с которыми должна бороться система водохраннилищ», — объясняет эколог Антон Бортяков.

Синоптики теперь, словно успокаивая, сообщают — такое в Казани не впервые, а бывало и хуже. При норме в 52,5 метра уровень воды опускался ниже 50. Чтобы Волга совсем не обмелела, работу гидросооружений срочно изменили.

К середине июня в Казани скорее всего опять исчезнет достопримечательность, которая появилась благодаря обмелению. Расступившись, волжские воды обнажили старую мостовую — с брусчаткой и даже трамвайными путями. Это часть города, которую затопили при формировании Куйбышевского водохранилища, перекрыв реку плотиной. Спустя 65 лет, горожане снова отправились прогуляться по старинному променаду. Некоторые — из корыстных соображений.

Подводную дорогу стали разбирать — в хозяйстве же все пригодится. А местные кладоискатели тут же кинулись за сокровищами, которые под волжскими водами скрывала казанская Атлантида.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сиуацию вокруг обмеления Волги на встрече с президентом России Владимиром Путиным обсуждал министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин.