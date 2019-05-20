Волга обмелела: рыбаки бьют тревогу — будущий улов под угрозой

, 22:57 Эфирная новость 67

Самая большая река Европы резко уменьшилась в размерах, безнадежно испортив привычные виды. Потомство щуки уже погибло — рыбе негде нереститься и она сбрасывает икру.

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Фото, видео: ТАСС / Артем Дергунов, Пятый канал

Вода отступила, изменив городские пейзажи. Раньше волжские волны плескались прямо здесь. Теперь городские набережные оказались вдалеке от Волги. По речному дну можно ходить пешком.

Самая большая река Европы резко уменьшилась в размерах, безнадежно испортив привычные виды. Там, где в водной глади отражался Казанский кремль — теперь поднимаются грязные холмы. От мощной реки местами только лужи остались.

Будущий улов под угрозой. Потомство щуки уже погибло — рыбе негде нереститься и она сбрасывает икру.

«Вон икра. Вот икра высохшая. Вся база родильная», — бьют тревогу рыбаки Татарстана.

На Волге теперь появились острова и опасные отмели, которых нет на лоцманских картах. В песках уже застряла баржа с грузом. Речные трамвайчики отменяют остановки или высаживают людей прямо в воду, потому что не могут причалить. «Мы вам не такси» — сообщили пассажирам в команде одного из теплоходов.

Рейсы скоростных пассажирских катеров вовсе отменили. А под угрозой весь туристический сезон. Летом в речном порту Казани каждый день швартуется по десятку круизных теплоходов.

«Если будет продолжаться это обмеление — расписание будет переделываться, некоторые пункты будут исключаться», — считает директор по безопасности судоходства круизной компании Алексей Царев.

Причиной аномального обмеления как ни странно называют снежную зиму. Местный гидрометцентр предупредил о подтоплении из-за талых вод, так что на Жигулевской ГЭС открыли затворы. Но сбросили гораздо больше воды, чем поступило в водохранилище.

«Каждый год водохранилище вынуждено пропускать паводок. Другое дело, что правильная оценка объемов — это должна быть работа ученых. Нет исходных верных данных о паводке, с которыми должна бороться система водохраннилищ», — объясняет эколог Антон Бортяков.

Синоптики теперь, словно успокаивая, сообщают — такое в Казани не впервые, а бывало и хуже. При норме в 52,5 метра уровень воды опускался ниже 50. Чтобы Волга совсем не обмелела, работу гидросооружений срочно изменили.

К середине июня в Казани скорее всего опять исчезнет достопримечательность, которая появилась благодаря обмелению. Расступившись, волжские воды обнажили старую мостовую — с брусчаткой и даже трамвайными путями. Это часть города, которую затопили при формировании Куйбышевского водохранилища, перекрыв реку плотиной. Спустя 65 лет, горожане снова отправились прогуляться по старинному променаду. Некоторые — из корыстных соображений.

Подводную дорогу стали разбирать — в хозяйстве же все пригодится. А местные кладоискатели тут же кинулись за сокровищами, которые под волжскими водами скрывала казанская Атлантида.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сиуацию вокруг обмеления Волги на встрече с президентом России Владимиром Путиным обсуждал министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин.

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