Шаг в будущее: В России начнут выдавать цифровые дипломы

, 17:44 Эфирная новость 43

В 2019 году нововведение коснется пяти университетов.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com, Пятый канал

Читайте также

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников

Российские вузы планируют начать выдавать цифровые дипломы. Как рассказали «Известиям» в Минообрнауки, в 2019 году новую модель опробуют в пяти университетах, в следующем — к тестированию подключатся еще 15.

Цифровые дипломы помогут бороться с проблемой поддельных документов. По оценкам экспертов, сейчас в России каждый третий сертификат о высшем образовании — фальшивка. Большинство из них были выпущены в конце 90-х — начале нулевых годов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о нововведении в ЕГЭ-2019. Выпускники в восьми пилотных регионах смогут лично убедиться в том, как сканируются сданные ими работы. В качестве пилотных регионов в 2019 году выбраны Мордовия, Тыва, Ивановская, Ленинградская, Московская, Смоленская, Тверская и Ярославская области.

Читайте также

+19° Днём +20°
Ночью +8°
64.63
0.11 73.01
-0.03
Названы самые счастливые пары по знаку Зодиака: их всего две

Последние новости

18:36
«Ты за базар ответь!» Фадеев взбесился в ответ на критику от рэпера Кравца
18:36
Такого не заказывали: Люди застряли на экстремальном аттракционе в Петербурге
18:26
Возвращение к мирной жизни: Лагерь Харджилла в Сирии принял беженцев из Идлиба
18:17
Голая Беркова устроила развратную фотосессию на «Кинотавре» в Сочи — видео
18:05
Названы самые счастливые пары по знаку Зодиака: их всего две
17:58
Александр Беглов подписал изменения в ряд законов Северной столицы
17:50
Оставила подруге и пропала: Мать бросила 7-месячного ребенка в Москве
17:44
Шаг в будущее: В России начнут выдавать цифровые дипломы
17:41
Звезда Болливуда: Регина Тодоренко исполнила зажигательный танец
17:28
Последнее видео: за пару часов до смерти «самая сексуальная» покеристка вела стрим
16:59
Суд оставил сроки наказания Кокорину и Мамаеву без изменений
16:56
Неловкий момент: Чем закончилась встреча Собчак, Виторгана и Богомолова на вечеринке
16:48
Президент Молдавии призвал госслужащих и военных поддержать новое правительство
16:40
Видео: перепугавший финнов российский корабль пришвартовался в Хельсинки
16:38
Экс-ведущий «12 злобных зрителей» на MTV впал в кому
16:28
«К встрече с ним я была не готова»: Марии Погребняк принесли салат с червяком
16:25
Видео момента жуткого ДТП: автобус протаранил машину и сбил столб
16:18
«Выпил два коктейля»: Подробности инцидента с Луневым в аэропорту «Внуково»
16:05
Фото: обнаженная Цымбалюк-Романовская очаровала поклонников
15:55
Что известно о россиянах с танкеров, атакованных в Оманском заливе — видео

ВСЕ НОВОСТИ

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Обзор и анализ матча финала Лиги Чемпионов
«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Где посмотреть онлайн матч финала Лиги Чемпионов 1 июня
«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: Прогнозы на матч финала Лиги Чемпионов
27 мая — Общероссийский день библиотек

Цифры дня

Рекордный сезон на Пятом!

С 1 сентября 2018-го по 31 мая 2019 года Mediascope зафиксировал исторические рекорды Пятого канала сразу в двух аудиториях: «Все 4+» — 6,4% и «Все 18+» — 6,7%. Эфирные предложения Пятого канала с неизменным успехом удерживали зрителей у экранов на протяжении всего телесезона.

Для рекламодателей

Новости канала

Выставка «Алые паруса вместе с Россией» в галерее шоу-пространства «Ленинград Центр»

С 25 июня по 10 сентября 2019 года в галерее шоу-пространства «Ленинград Центр» будет проходить выставка, посвященная истории праздника выпускников «Алые паруса».

5-tv.ru

Пресса о компании

Стали известны участники концерта на празднике «Алые паруса»

Концерт на петербургском празднике выпускников «Алые паруса», который состоится 23 июня на Дворцовой площади, откроет популярный диджей, певец, актер и телеведущий Маркус Рива. Он исполнит хит «Сегодня город не спит, и снова шансы равны!».

5-tv.ru

Реклама