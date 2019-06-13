Шаг в будущее: В России начнут выдавать цифровые дипломы

Российские вузы планируют начать выдавать цифровые дипломы. Как рассказали «Известиям» в Минообрнауки, в 2019 году новую модель опробуют в пяти университетах, в следующем — к тестированию подключатся еще 15.

Цифровые дипломы помогут бороться с проблемой поддельных документов. По оценкам экспертов, сейчас в России каждый третий сертификат о высшем образовании — фальшивка. Большинство из них были выпущены в конце 90-х — начале нулевых годов.