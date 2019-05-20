Какое нововведение ждет школьников на ЕГЭ в 2019 году?

Заместитель руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал в интервью «Известиям» о нововведениях в ЕГЭ в 2019 году. По его словам, выпускники в восьми пилотных регионах смогут лично убедиться в том, как сканируются сданные ими работы.

Экзаменационные задания в качестве эксперимента также будут приходить в зашифрованном виде по защищенным каналам связи.

«По защищенным каналам пункты в этих регионах получат зашифрованные файлы. Затем из штаба они будут распределяться по аудиториям, после чего организаторы получат от нас ключи к шифру, введут их и перед ребятами напечатают экзаменационные материалы», — отметил Анзор Музаев.

В качестве пилотных регионов в 2019 году выбраны Мордовия, Тыва, Ивановская, Ленинградская, Московская, Смоленская, Тверская и Ярославская области. В дальнейшем планируется внедрить подобную методику во всех регионах страны.

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