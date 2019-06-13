Видео момента жуткого ДТП: автобус протаранил машину и сбил столб

Камеры наблюдения зафиксировали момент страшного ДТП с участием рейсового автобуса в «новой» Москве. Авария случилась в четверг, 13 июня, на улице Адмирала Корнилова.

Автобус, двигавшийся по маршруту № 600, вылетел с трассы и снес несколько опорных столбов. Во время бесконтрольного движения транспортное средство подмяло и протащило на капоте легковой автомобиль, который в этот момент перестраивался в крайний правый ряд.

В сети также появились первые видеозаписи, сделанные очевидцами сразу после ДТП. В кадре видно, что светлую «легковушку» буквально сложило пополам от удара. В настоящее время известно о трех пострадавших — женщинах 82 и 86 лет и 49-летнем мужчине. Информации о погибших в результате происшествия нет. По одной из версий, причиной столкновения мог стать опасный маневр одного из участников ДТП.

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Ранее 5-tv.ru писал о массовом ДТП, произошедшем в Москве 12 июня — на Кутузовском проспекте столкнулись сразу шесть автомобилей.