Массовая авария произошла в Москве на Кутузовском проспекте ночью, 12 июня. Как сообщает РИА Новости, в результате ДТП погиб один человек.

«На Кутузовском проспекте произошло столкновение шести транспортных средств, один погибший, двое пострадавших, пострадавшие получили нетяжелые травмы», — цитирует агентство пресс-службу столичного ГИБДД.

По предварительной информации, в результате столкновения один из автомобилей буквально подкинуло в воздух.

Массовое ДТП практически парализовало движение на проспекте.

Ранее 5-tv.ru сообщал о другой аварии в Москве, в которую попали цирковой артист Аскольд Запашный с семьей.