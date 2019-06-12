Видео: Массовое ДТП в Москве — есть жертвы

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Авария с участием шести автомобилей произошла на Кутузовском проспекте.

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Фото, видео: Пятый канал

Массовая авария произошла в Москве на Кутузовском проспекте ночью, 12 июня. Как сообщает РИА Новости, в результате ДТП погиб один человек.

«На Кутузовском проспекте произошло столкновение шести транспортных средств, один погибший, двое пострадавших, пострадавшие получили нетяжелые травмы», — цитирует агентство пресс-службу столичного ГИБДД.

По предварительной информации, в результате столкновения один из автомобилей буквально подкинуло в воздух.

Массовое ДТП практически парализовало движение на проспекте.

Ранее 5-tv.ru сообщал о другой аварии в Москве, в которую попали цирковой артист Аскольд Запашный с семьей.

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