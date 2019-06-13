13 июня на просторах Instagram появилась фотография участника конкурса «Евровидение-2019» Сергея Лазарева в компании известного певца Дмитрия Билана. На снимке два счастливых друга в объятиях, а под постом Дмитрий пишет:
«Спасибо, что не разочаровываешь мою тонкую структуру и организацию души, друг!»
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Первым в бой пошел сам Лазарев, оставив ироничный комментарий, который набрал три тысячи лайков:
«Совет да любовь».
Вслед за ним поделился мнением о фото Николай Басков, который поднял температуру в комментариях:
«Как-будто кто-то из вас из армии вернулся».
После начались бурные обсуждения подписчиков о взаимоотношениях между артистами:
«Какие-то слишком страстные обнимашки»;
«Два голубка».
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Были даже предложения отправить их вместе на «Евровидение»:
«Такого тандема точно никогда не было».
Вокруг Сергея Лазарева последнее время вертится много сплетен: одна из последних — скандал со Светланой Лободой на вручении премии «Муз-ТВ».