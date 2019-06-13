«Чего вас так перекосило?» Орбакайте напугала поклонников новым фото

Известная российская певица Кристина Орбакайте вызвала бурные обсуждения в сети, опубликовав новое фото. В День России, 12 мая, звезда эстрады выложила в Instagram снимок, который показался подписчиком не совсем выигрышным. На фотографии артистка позирует в компании директора ижевского продюсерского центра «Овация» Бориса Рубиновского. Исполнительница обмотала себя шторами красного и белого цвета, а между ними приложила синий галстук — вероятно, она хотела, чтобы цвета наряда соответствовали российскому флагу.

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Однако задумку Орбакайте фанаты не оценили. Они раскритиковали оригинальное платье певицы и принялись обсуждать ее внешность. Многие пользователи отметили, что звезда совсем неважно выглядит. Они сочли, что она переборщила с уколами красоты и испортила свои природные данные. Об этом сообщает Утро.ру.

«Вот это перекоребило. Даже глаза не на том месте… Очередной силиконовый монстр».

«О, боже, Кристиночка, чего это вас так перекосило-то? Не переусердствуйте с укольчиками-то. Вообще лицо отвалится», — написали фолловеры.

Другие, по традиции, сделали артистке множество комплиментов.

«Неповторимая!»

«Кристина, молодец!»

«Очаровательная!» — отметили комментаторы.

Instagram @orbakaite_k

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Галкин пришел в восторг от Орбакайте в образе императрицы.