Экс-глава Раменского района, подозреваемый в убийстве любовницы, не знал, что у нее ВИЧ

Экс-глава Раменского района Подмосковья Андрей Кулаков, задержанный по подозрению в убийстве любовницы, настаивает на том, что он не имеет никакого отношения к преступлению. В зале суда он рассказал журналистам, что в день убийства был дома с женой и детьми. Когда у него спросили, что могло случиться с 39-летней общественницей Евгений Исаенковой, он ничего не смог ответить конкретно.

«Могло произойти все, что угодно, учитывая характер Евгении. Она была взрывная, могла быстро среагировать на какую-то новость. Ее нужно было несколько часов останавливать. Она была очень импульсивным человеком» , — заявил Андрей Кулаков.

Также он сказал, что не знал о ВИЧ-положительном статусе Евгении.

« Абсолютной неожиданностью для меня это стало. Это уже официально прозвучало? До меня это доходило. Это стало абсолютной неожиданностью. С учетом того, что в самом начале апреля она делала операцию и сдавала анализы», — сказал мужчина.

Суд определил оставить Андрея Кулакова под стражей до 24 июня.

Евгения Исаенкова пропала в ночь с 1-го на 2 мая 2019 года. 4 мая тело женщины обнаружили в ее автомобиле Mercedes в лесополосе. По некоторым данным, в машине найдены ДНК-следы Кулакова.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что известно о романе убитой общественницы и экс-главы Раменского района.