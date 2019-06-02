Готова была порвать за него: что известно о романе убитой общественницы и экс-главы Раменского района

Убийство близкой подруги теперь уже бывшего руководителя Раменского района Московской области Андрея Кулакова до сих остается новостью «номер один» у местных жителей. Хотя о том, что заместителя председателя Общественной палаты Раменского района Евгению Исаенкову и главу администрации Раменского района связывают не только рабочие отношения, многие, судя по всему, даже не догадывались.

Зато о характере общественницы окружающие знали не понаслышке. Коллеги и друзья убитой женщины вспоминают о ней, как об очень ответственном человеке, готовым всегда помочь. Вот и накануне своего исчезновения, по информации РЕН ТВ, Исаенкова сказала дочери, что едет помочь «одному хорошему человеку».

Тело 39-летней общественницы было найдено спустя несколько дней после этого в лесопосадке, в салоне ее автомобиля. Криминалисты обнаружили в иномарке Исаенковой ДНК-следы Андрея Кулакова.

На допросе чиновник признался, что с убитой его связывали не совсем рабочие отношения — у женатого Кулакова и замужней Исаенковой был роман. Однако Кулаков утверждает что виделся с Евгенией в последний раз 29 апреля. И убить ее не мог, так как очень хорошо относился к Исаенковой.

В том, что чиновник на такое способен, сомневаются и знакомые экс-главы Раменского района.

«Если Кулаков и убил Исаенкову, то мотивом мог послужить шантаж со стороны Евгении. Она ведь была его правой рукой, знала обо всех его делах», — рассуждает один из коллег подозреваемого в убийстве общественницы.

Между тем, близкое окружение чиновника отмечает, что Исаенкова всегда защищала Кулакова от нападок в соцсетях и «готова была за него порвать».

«Большинство знакомых Кулакова узнали об его романе только после ареста. Он тщательно скрывал свои амурные дела. После случившегося я стал анализировать поведение Евгении и понял, что она к нему действительно неровно дышала», — приводит «МК» слова знакомого Кулакова.

Собеседник издания рассказал, что чиновник вел себя в соцсетях исключительно дипломатично, а вот Евгения, наоборот, не стеснялась в выражениях, отвечая оппонентам Кулакова. В комментариях к постам она отмечала, что «Андрей Николаевич — исключительно порядочный и благородный».

Следствию предстоит выяснить, мог ли между спокойным по натуре Кулаковым и эмоциональной Исаенковой разгореться конфликт, приведший к смерти последней. К тому же, как ранее сообщал 5-tv.ru, по некоторым данным, у 39-летней женщины были близкие отношения еще с одним мужчиной, кроме мужа и самого Кулакова.