Как минимум международным скандалом, а то и новой войной на Ближнем Востоке рискует обернуться атака на два нефтяных танкера в Оманском заливе. На одном из них были российские моряки. Слишком взрывоопасная там ситуация, слишком большие ставки и слишком подозрительное нападение.

Что такое Оманский залив? Он совсем небольшой: 300 на 400 метров — но какое значение! По сути, это парадные ворота в залив Персидский — мировую кладовую нефти и газа. И все, что добывается там, неминуемо проходит здесь, через Оманский залив. Плюс здесь же — 40% глобального экспорта нефти по морю и сотни круизных лайнеров.

Что если торпеда — а о ней заговорили сразу, как только осмотрели отверстия от снарядов — попала бы в пассажирское судно? Кто мог так рисковать? Пока горели танкеры, нефть молниеносно подскочила в цене. США успели обвинить в атаках Иран.

Дмитрий Вахницкий разобрался, кому действительно могла быть выгодна Оманская «заварушка».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на борту загоревшегося в Оманском заливе танкера находились 11 россиян.