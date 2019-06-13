12 граждан России, аналогичное количество филиппинцев и один гражданин Грузии были на борту танкера Front Altair в Оманском заливе в момент взрыва. Эту информацию РИА Новости сообщил представитель компании — судовладельца Frontline Пэт Адамсон. По его словам, члены экипажа были эвакуированы.

По данным пресс-службы Российского профсоюза моряков их жизни ничего не угрожает.

Пэт Адамсон подчеркнул, что взрыв на борту судна и последующее возгорание преждевременно считать результатом атаки.

«Так как у нас не было возможности поговорить с командой в деталях, я полагаю, что будет преждевременно с нашей стороны подтверждать, что это было нападение», — заявил представитель компании Frontline.

Посольство РФ в Тегеране подтвердило информацию, что российские моряки находятся вне опасности.

«По последним данным, все спасенные моряки находятся в порту города Джаск. Идет процесс установления национальной принадлежности» , — говорится в сообщении.

Ранее 5-tv.ru опубликовал видео горящих танкеров в Оманском заливе.