Жену экс-хоккеиста СКА Соколова нашли убитой в Ленобласти

Жену бывшего хоккеиста СКА Максима Соколова — Ирину — обнаружили убитой в собственном доме в поселке Новая Романовка в Ленинградской области в четверг, 13 июня.

Как стало известно 5-tv.ru, на месте преступления находился старший сын Соколова — 17-летний М. Поскольку юноша был в тяжелом состоянии, его госпитализировали. Сейчас следователи общаются с младшим сыном хоккеиста. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

По словам коллеги спортсмена экс-хоккеиста СКА Андрея Шестакова, семья Максима Соколова вызывала только положительные впечатления.

«Знаете, это как гром среди ясного неба. Это какой-то кошмар, я не могу поверить, несмотря на все эти сведения», — сказал он в беседе с 5-tv.ru.

Пятый канал

Шестаков рассказал, что сыновья Соколова также занимались хоккеем. Старший сын по имени М. и вовсе всерьез увлекся этим видом спорта и сейчас является вратарем одной из команд.

5-tv.ru следит за развитием ситуации.

Ранее 5-tv.ru рассказывал подробности уголовного дела по факту убийства мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева, произошедшего в Москве.