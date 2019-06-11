Убийство спортсмена, заступившегося за беременную: подозреваемые останутся под стражей

Московский суд арестовал всех подозреваемых в убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева. Шестеро обвиняемых ближайшие два месяца проведут в СИЗО.

Преступление произошло на прошлой неделе в столичном парке. По данным следователей, спортсмен гулял с девушкой, когда увидел компанию, пристававшую к отдыхающим.

Чуев сделал замечание, после чего завязалась драка. Спортсмен упал с моста в пруд вместе с одним из нападавших. В итоге Чуев утонул. После этого нападавшие избили спутницу погибшего, а также других посетителей парка и скрылись.

Ранее 5-tv.ru писал, что рассказал друг о погибшем мастере спорта Сергее Чуеве.