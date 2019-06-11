Убийство спортсмена, заступившегося за беременную: подозреваемые останутся под стражей

, 12:00 Эфирная новость 99

Суд в Москве арестовал шестерых человек, подозреваемых в жестокой расправе над Сергеем Чуевым.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ВКонтакте @id182733064, Пятый канал

Тема:
Убийство мастера спорта в Москве 10

Московский суд арестовал всех подозреваемых в убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева. Шестеро обвиняемых ближайшие два месяца проведут в СИЗО.

Преступление произошло на прошлой неделе в столичном парке. По данным следователей, спортсмен гулял с девушкой, когда увидел компанию, пристававшую к отдыхающим.

Чуев сделал замечание, после чего завязалась драка. Спортсмен упал с моста в пруд вместе с одним из нападавших. В итоге Чуев утонул. После этого нападавшие избили спутницу погибшего, а также других посетителей парка и скрылись.

Ранее 5-tv.ru писал, что рассказал друг о погибшем мастере спорта Сергее Чуеве.

Тема:
Убийство мастера спорта в Москве 10
10 июн
СК просит об аресте подозреваемых в убийстве мастера спорта Сергея Чуева
9 июн
На месте гибели мастера спорта Сергея Чуева организовали мемориал
8 июн
5-tv.ru публикует фото подозреваемых в убийстве мастера спорта в Москве
8 июн
«Решительный, смелый, не мог пройти мимо»: Друг об убитом мастере спорта
8 июн
Задержаны подозреваемые в убийстве мастера спорта Сергея Чуева
8 июн
«Хорошим был, ни с кем не спорил»: Соседи об убитом мастере спорта Сергее Чуеве
8 июн
Видео с места убийства мастера спорта по борьбе в Москве
8 июн
«Мы его откачивали»: Очевидец об убийстве мастера спорта по борьбе в Москве
8 июн
Мастера спорта по борьбе забили до смерти и выбросили в пруд в Москве

Читайте также

+20° Днём +20°
Ночью +11°
64.79
-0.25 73.21
-0.05
Гороскоп на 11 июня: Львы, хватит врать!

Последние новости

13:20
«Почему с Верником?»: Собчак в прозрачном платье вызвала вопросы поклоников
13:12
Бари Алибасов потерял память и не может назвать своего имени — фото
13:00
Нестандартное решение: тувинец откусил часть языка атаковавшего его медведя
12:52
Скончался звезда шоу «Голос» Алексей Сафиулин: названа причина смерти
12:40
Сходи к логопеду и оденься прилично! — Виталий Милонов дает советы депутатам
12:30
Первые фото! Бари Алибасов вышел из состояния медикаментозного сна
12:16
«Три грыжи и цистит»: Голая Макеева в ромашках пожаловалась на свои болезни
12:10
Названо главное условие рекордного долголетия — видео
12:00
Убийство спортсмена, заступившегося за беременную: подозреваемые останутся под стражей
11:44
«Мамины и папины дары»: Ирина Пегова похвасталась завтраком от родителей
11:35
Президент Молдавии аннулировал «неконституционный» указ о роспуске парламента
11:15
«Прощайте!»: Пугачева «потеряла сознание» на архивном видео
11:06
Видео: Су-27 перехватил над Балтикой самолеты-разведчики США и Швеции
10:51
Осторожно, мстительные женщины: «Большая маленькая ложь» вернулся на экраны
10:41
5-tv.ru публикует список пострадавших от взрыва на танкере в Махачкале
10:29
Фото: упругие бедра младшей из Кардашьян свели фанатов с ума
10:13
Эксклюзивное видео: Пострадавший от взрыва в Махачкале рассказал подробности происшествия
10:09
Видео: назван самый популярный возраст для вступления в брак среди россиян
9:54
«Карате от Примадонны»: Пугачева показала дочке как правильно «пробивать с ноги»
9:46
«Отвалите»: Леди Гага резко ответила на сплетни о романе с Брэдли Купером

ВСЕ НОВОСТИ

Новости Яндекс.Дзен

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Обзор и анализ матча финала Лиги Чемпионов
«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Где посмотреть онлайн матч финала Лиги Чемпионов 1 июня
«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: Прогнозы на матч финала Лиги Чемпионов
27 мая — Общероссийский день библиотек

Цифры дня

Рекордный сезон на Пятом!

С 1 сентября 2018-го по 31 мая 2019 года Mediascope зафиксировал исторические рекорды Пятого канала сразу в двух аудиториях: «Все 4+» — 6,4% и «Все 18+» — 6,7%. Эфирные предложения Пятого канала с неизменным успехом удерживали зрителей у экранов на протяжении всего телесезона.

Для рекламодателей

Новости канала

Выставка «Алые паруса вместе с Россией» в галерее шоу-пространства «Ленинград Центр»

С 25 июня по 10 сентября 2019 года в галерее шоу-пространства «Ленинград Центр» будет проходить выставка, посвященная истории праздника выпускников «Алые паруса».

5-tv.ru

Пресса о компании

Стали известны участники концерта на празднике «Алые паруса»

Концерт на петербургском празднике выпускников «Алые паруса», который состоится 23 июня на Дворцовой площади, откроет популярный диджей, певец, актер и телеведущий Маркус Рива. Он исполнит хит «Сегодня город не спит, и снова шансы равны!».

5-tv.ru

Реклама