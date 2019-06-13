Продукция должна быть конкурентоспособной: Беглов о стратегии развития промышленных кластеров

Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов в эфире телеканала «78» рассказал о главных итогах завершившегося экономического форума для Северной столицы. В разговоре с ведущим программы «Новый взгляд» он отметил, что большинство соглашений форума касались высоких технологий, так как это одна из основных стратегий города. Петербург заинтересован, чтобы промышленные предприятия, которые находятся на его территории, были высокоинтеллектуальными.

«Это наша стратегия. Потому что мы должны развивать сегодня нашу промышленность, она должна быть умной, высокоинтеллектуальной промышленностью. Для этого нужно развивать искусственный интеллект, принять его в промышленность», — отметил Беглов.

Глава Петербурга уточнил, что в городе предприятия разбиты на кластеры по разным направлениям. Один из самых больших кластеров — 208 предприятий, работающих по новым технологиям.

«Мы именно идем по этому направлению, не просто так. Нам нужно объединять в кластеры нашу промышленность, которая выпускает ту или иную продукцию, чтобы она была конкурентоспособна. Ну и потом город является большим заказчиком и услуг, и товаров, и нам хотелось бы, чтобы та продукция, которую выпускают у нас в городе, она была конкурентоспособна, для того чтобы мы могли закупать эту продукцию», — пояснил Александр Беглов.

В своем стремлении сделать город и жизнь его жителей лучше, власти Петербурга находят способы привлечь к решению проблем различные источники финансирования. В частности, интересы Минобороны РФ помогут жителям Кронштадта.

Как рассказал Александр Беглов, комплексная программа развития Кронштадта будет финансироваться из трех источников — за счет городской казны, бюджета Минобороны и частных инвестиций.

«Мы знаем все болевые точки Кронштадта, мы знаем, как их решать. Но самое главное, что нам удалось — пригласить в Кронштадт ряд организаций. Прежде всего, это, конечно, Министерство обороны. <…> И мы договорились с Сергеем Кужугетовичем о том, что нужно что-то сделать. Создали соответствующую рабочую группу и приняли решение, что Кронштадт нужно развивать, делать его городом действительно воинской славы, городом удобным для проживания и городом, чтобы можно было посещать туристам», — рассказал глава Петербурга.

Александр Беглов уточнил, что Министерство обороны будет вкладывать деньги в свои объекты. Также развитием Кронштадта займутся бизнес-структуры, которые тоже готовы вкладывать деньги. От города финансирование будет направлено, в первую очередь, на развитие дорожной сети, социальной инфраструктуры, а также на другие направления.

Ранее 5-tv.ru сообщал о докладе главы Минпромторга Дениса Мантурова президенту Владимиру Путину, касающемуся привлечения инвесторов в ключевые отрасли промышленности.