Жителей Петербурга разделили на своих и чужих. Горожане лишились возможности свободно гулять по улицам. После строительства очередного комплекса высоток, часть набережной оказалась за высоким забором.

Теперь это закрытая территория — только для тех, кто поселился в купленных квартирах с живописным видом на реку и собственным парком. Именно так завлекают клиентов застройщики. А стоимость квадратных метров взлетает в несколько раз. В проблеме разбирался Кирилл Сергеев.

Одно дело лишиться из-за новостройки возможности наблюдать красивые виды, которыми богата Северная Венеция, и совершенно другое — остаться без крыши над головой.