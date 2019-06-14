Самовольный захват территорий строителями в Петербурге — репортаж

, 9:15 Эфирная новость 116

Престижные участки, примыкающие к новостройкам огораживают заборами, лишая горожан возможности свободно гулять по улицам.

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Фото, видео: Пятый канал

Жителей Петербурга разделили на своих и чужих. Горожане лишились возможности свободно гулять по улицам. После строительства очередного комплекса высоток, часть набережной оказалась за высоким забором.

Теперь это закрытая территория — только для тех, кто поселился в купленных квартирах с живописным видом на реку и собственным парком. Именно так завлекают клиентов застройщики. А стоимость квадратных метров взлетает в несколько раз. В проблеме разбирался Кирилл Сергеев.

Одно дело лишиться из-за новостройки возможности наблюдать красивые виды, которыми богата Северная Венеция, и совершенно другое — остаться без крыши над головой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в центре Петербурга ночью рухнул потолок в квартире пятиэтажного жилого дома. Пострадавших нет, но есть угроза полного разрушения старого здания. Из дома было эвакуировано 39 жильцов аварийного подъезда.

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