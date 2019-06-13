Потолок рухнул в жилом доме в центре Петербурга

В центре Петербурга этой ночью рухнул потолок в квартире пятиэтажного жилого дома. Пострадавших нет, но есть угроза полного разрушения старого здания. Было принято решение эвакуировать 39 жильцов аварийного подъезда.

Людей разместили в ближайшей школе. Их обеспечили всем необходимым. По предварительным данным, причиной ЧП стало опасное соседство с новостройкой.

«Скорее всего, мы эту стройку остановим, потому что она угрожает этому дому. Дом старый, к сожалению, не проводился капремонт, перекрытия деревянные и строительство надо проводить с особой осторожностью», — говорит глава администрации Выборгского района Санкт-Петербурга Валерий Гарнец.

Сегодня специальная комиссия проведет обследование жилого дома. Если его признают аварийным, будет решаться вопрос о предоставлении жильцам других квартир.

Ранее 5-tv.ru сообщал о ЧП в Перми. Там, упавший строительный кран повредил три жилых дома.