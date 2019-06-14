Потолок обрушился на парковке в петербургском ТЦ «МЕГА Дыбенко» утром 14 июня, сообщают очевидцы. На кадрах видно, что в потолке образовалась огромная дыра.

iz.ru

По сообщениям пресс-службы группы компаний Ingka Centres, обрушение произошло во время строительных работ, пишет телеканал 78. В результате инцидента никто не пострадал, строительные работы приостановлены. Часть парковки, блокированная обрушением, ограничена, на место вызваны эксперты для осмотра здания.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что при обрушении кровли шахты в Кузбассе погиб человек.