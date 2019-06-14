Строительство ж/д части Крымского моста идет с опережением

, 11:42 Эфирная новость 68

Строители соединили на Крымском мосту рельсы первого из железнодорожных путей.

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Фото, видео: most.life

На Крымском мосту пройден очередной исторический рубеж — строители соединили рельсы первой ветки железнодорожной переправы между полуостровом и материком. Звенья одной колеи сомкнулись точно в центре моста — под сводами гигантской белоснежной арки. За финальной стыковкой наблюдала Мэри Бадунц.

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Именные звенья «Тамань» и «Керчь» строители двигали навстречу друг другу. Железная дорога сомкнулась в самой узнаваемой части Крымского моста под сводами белоснежных арок.

Температура на самой высокой точке моста поднимается до рекордных показателей. Солнце жарит беспощадно. Рабочие не останавливаются ни на минуту. Идёт «стройка века» — надо проложить вторую ветку железнодорожной колеи.

На полуостров по Крымскому мосту планируют пустить десять маршрутов. Пассажирские поезда заедут в Керчь, там возводят новую железнодорожную станцию, в Феодосию, Джанкой, Симферополь затем в Севастополь и Евпаторию.

Только в начале лета по Крымскому мосту проехало более 160 тысяч автомобилей. 19 километров в пути всего за четверть часа теперь не просто трасса, а увлекательное мини-путешествие. И после запуска железной дороги — это путешествие станет еще доступнее.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что строители состыковали российскую и китайскую части моста через Амур.

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