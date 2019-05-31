Строители состыковали российскую и китайскую части моста через Амур

Строители состыковали российскую и китайскую части автомобильного моста через реку Амур 31 мая, сообщает ТАСС. Торжественная стыковка произошла на границе России и КНР, мост соединил Благовещенск и Хэйхэ.

Соединение происходило в штатном режиме — рабочие закрутили последние болты, а пограничный катер выпустил сигнальные ракеты.

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Автомобильный мост через Амур в районе российского Благовещенска и китайского Хэйхэ начали строить в 2016 году. Всего мост составляет километр в длину. Ожидается, что после ввода в эксплуатацию по нему будут ежегодно передвигаться до трех миллионов человек и 300 тысяч машин.

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