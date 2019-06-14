Видео: Центробанк РФ снизил ключевую ставку

Центробанк РФ снизил ключевую ставку до 7,5%, сообщает «Экономика сегодня» со ссылкой на официальное сообщение регулятора, опубликованное в пятницу, 14 июня. ЦБ согласился на снижение впервые за период с марта 2018 года.

«В мае инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий существенно не изменились, оставаясь на повышенном уровне», — объясняет свое решение регулятор.

ЦБ допускает дальнейшее снижение ключевой ставки. Однако нужно учитывать, что на инфляцию помимо ключевой ставки может оказать влияние и бюджетная политика. Регулятор прогнозирует, что ее годовое значение составит порядка 4%. По мнению экспертов, на данный момент Россия преодолела пик инфляции, и теперь экономика страны будет ускоряться.

Ключевая ставка — минимальная процентная ставка, по которой ЦБ предоставляет кредиты коммерческим банкам на неделю. По этой же процентной ставке регулятор готов принимать средства на депозиты. Ее размер влияет на уровень инфляции.

Ранее 5-tv.ru сообщал о возможном снижении ставок по ипотеке в Сбербанке.