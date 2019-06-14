Певец Макс Корж во второй раз стал отцом. В пятницу, 14 июня, у артиста родился сын. Об этом в Instagram сообщила супруга певца — Татьяна.

«Добро пожаловать в этот мир, сыночек. Теперь у нас с папой и сестричкой есть все для полного счастья», — написала девушка.

Она добавила, что вес малыша составил 3,1 килограмма, а рост — 52 сантиметра.

«Ура, Танюша! Будьте самыми здоровенькими и счастливыми!» — поздравил семью Коржа один из поклонников.

«Добро пожаловать, малыш!» — добавил другой.

«Урааа! Искренние поздравления», — прокомментировал пользователь.

Снимок молодых Алентовой и Меньшовой появился в сети — фото

Instagram @tatsianakorzh

Макс Корж и Татьяна поженились в 2012 году. В 2013 году у супругов родилась дочь Эмилия.

Instagram @tatsianakorzh

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Макс Корж прервал свое выступление в Уфе из-за потерявшей сознание поклонницы.