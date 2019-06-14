«Ночка будет бурная…» — Кристина Асмус с нетерпением ждет возвращения Харламова

, 16:00 Фото 187

Гарик Харламов две недели отсутствовал дома, выступая с концертами в разных городах и странах.

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Фото, видео: Instagram @asmuskristina

Актриса Кристина Асмус поделилась радостью с поклонниками в Instagram: ее муж — шоумен Гарик Харламов возвращается с гастролей.

«Сегодня мой муж приезжает с гастролей. Две недели не виделись. Как же я соскучилась! И как же я люблю его сильнее, когда он в отъезде!», — написала Асмус.

instagram @ asmuskristina

В комментариях многие подписчицы тут же признались, что тоже больше любят своих супругов, когда они в отъезде.

«Я думала я одна такая — люблю сильнее, когда мой в командировке. Ан нет, нас, оказывается, много таких», — пишет одна из них.

«Жалко, что мой в командировки не ездит».

«Встречай с пирожками».

«Ночка будет бурная…», — шутят комментаторы.

Снимок молодых Алентовой и Меньшовой появился в сети — фото

Ранее 5-tv.ru писал, что Кристина Асмус опубликовала в соцсетях очередные 10 секретов о себе.

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