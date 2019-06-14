Актриса Кристина Асмус поделилась радостью с поклонниками в Instagram: ее муж — шоумен Гарик Харламов возвращается с гастролей.

«Сегодня мой муж приезжает с гастролей. Две недели не виделись. Как же я соскучилась! И как же я люблю его сильнее, когда он в отъезде!», — написала Асмус.

instagram @ asmuskristina

В комментариях многие подписчицы тут же признались, что тоже больше любят своих супругов, когда они в отъезде.

«Я думала я одна такая — люблю сильнее, когда мой в командировке. Ан нет, нас, оказывается, много таких», — пишет одна из них.

«Жалко, что мой в командировки не ездит».

«Встречай с пирожками».

«Ночка будет бурная…», — шутят комментаторы.

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