«Ловите свежачок»: Кристина Асмус опубликовала 10 секретов о себе

, 6:39 Фото 227

Актриса отметила, что стала публикация с фактами о ней стала десятой — юбилейной.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @asmuskristina

Актриса Кристина Асмус в своем аккаунте в Instagram выложила очередную «порцию секретов» о себе. 31-летняя знаменитость отметила, что эта публикация стала десятой — юбилейной.

«Вы думаете я забыла про факты? Ну уж нет! Ловите свежачок! Это десятый юбилейный пост! С ума сойти, уже 100 секретов о себе рассказала», — написала Кристина Асмус.

Instagram @asmuskristina

Супруга шоумена Гарика Харламова призналась, что никогда не выбрасывает мусор из окна автомобиля, в том числе жвачку. Актриса рассказала, что употребляет в пищу морепродукты, но не понимает тех, кто выбирает свое будущее блюдо в аквариуме — «вон того гада сварите, пожалуйста».

Гороскоп на 1 июня: Стрельцы, вы слишком доверчивы

Кристина Асмус может изредка пройти какой-нибудь бесполезный тест в интернете. Она не любит открывать крышечки косметических средств, на которые сначала необходимо надавить, и только потом открывать. Знаменитость испытывает неприязнь к людям, которые вместо того, чтобы высморкаться, шмыгают носом полным соплей.

«Вылитый отец»: Подписчики Барановской об их сыне с Аршавиным — фото

Актриса подчеркивает, что ни разу в жизни не прибегала к разного рода «экспериментам» над внешностью — «ни колола, ни резала, ни надувала», только пару раз наращивала ресницы и отбеливала зубы.

Знаменитость любит порыться в «халявных» леденцах на ресепшн, чтобы отыскать именно красный, например, со вкусом малины. И еще она не любит, когда остаются следы от купальника на загоревшем теле.

Отдельно Кристина Асмус обратила внимание на то, что для нее является дикостью, когда люди для фотосессий надевают военную форму времен Великой Отечественной войны и потом выкладывают подобные фотографии в сеть в День Победы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что страдающая от похмелья Асмус выложила фото из пустыни.

Читайте также

+21° Днём +17°
Ночью +7°
65.38
0.32 72.84
0.42
Гороскоп на 1 июня: Стрельцы, вы слишком доверчивы

Последние новости

7:28
«В любой момент»: Артем Дзюба готов сыграть Тора вместо Криса Хемсворта
7:21
Девять человек пострадали в аварии с вахтовым автобусом в Краснодарском крае
7:16
Новая планета Солнечной системы получила имя
7:08
Евгений Алдонин забрал дочь Юлии Началовой в свою семью
6:53
Заслуженный врач России заявила о пользе укусов клещей — видео
6:39
«Ловите свежачок»: Кристина Асмус опубликовала 10 секретов о себе
6:24
Кто стал инициатором празднования Международного дня защиты детей
6:10
«Ух, какие шарики»: Брежнева в сексуальном купальнике взбудоражила поклонников
5:44
Один человек погиб, девять — пострадали в ДТП с микроавтобусом в Приамурье
5:18
Число пострадавших в кровавой бойне в США будет расти
4:47
Что даст россиянам отмена национального и внутрисетевого роуминга — видео
4:17
Посольство РФ выясняет есть ли россияне среди пострадавших при стрельбе в США
3:45
Почему Трамп назвал Меган Маркл «злобной»
3:28
Патриарха Варфоломея могут низложить из-за Украины
3:01
Гороскоп на 1 июня: Стрельцы, вы слишком доверчивы
2:23
Джон Бон Джови станцевал с поклонницей на концерте в «Лужниках»
1:59
11 человек погибли в результате стрельбы в Вирджиния-Бич в США — видео
1:44
Друг задушенной любовницы главы Раменского района: «Чиновник мог ее убить»
1:23
Как русские фамилии изменят на Украине — видео
0:48
«Вылитый отец»: Подписчики Барановской об их сыне с Аршавиным — фото

ВСЕ НОВОСТИ

Новости Яндекс.Дзен

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Обзор и анализ матча финала Лиги Чемпионов
«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Где посмотреть онлайн матч финала Лиги Чемпионов 1 июня
«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: Прогнозы на матч финала Лиги Чемпионов
27 мая — Общероссийский день библиотек

Цифры дня

Рекордная неделя в победном мае!

Россия отметила День Победы, а победы Пятого продолжаются! Неделя с 13 по 19 мая стала рекордной, начиная с января 2019 года. Долю 7,6% принесли Пятому каналу российские телезрители в аудитории «Все 18+».

Для рекламодателей

Новости канала

«Светская хроника» бьет рекорды!

Интерес к программе «Светская хроника» у зрителей Пятого канала продолжает расти. Рекордные результаты достигнуты в аудиториях «Все 25-59» и «Женщины 25-59», что позволило Пятому занять призовые места в тройке лидеров федерального телесмотрения.

5-tv.ru

Пресса о компании

Пятый канал получил 16 наград конкурса «МедиаБренд»

В Москве прошла торжественная церемония награждения Седьмого конкурса «МедиаБренд». 16 работ Пятого канала заняли призовые места — это рекордное количество наград! Три первых, четыре вторых и девять третьих мест. Ровно в два раза больше, чем годом ранее!

5-tv.ru

Реклама