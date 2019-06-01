«Ловите свежачок»: Кристина Асмус опубликовала 10 секретов о себе

Актриса Кристина Асмус в своем аккаунте в Instagram выложила очередную «порцию секретов» о себе. 31-летняя знаменитость отметила, что эта публикация стала десятой — юбилейной.

«Вы думаете я забыла про факты? Ну уж нет! Ловите свежачок! Это десятый юбилейный пост! С ума сойти, уже 100 секретов о себе рассказала», — написала Кристина Асмус.

Instagram @asmuskristina

Супруга шоумена Гарика Харламова призналась, что никогда не выбрасывает мусор из окна автомобиля, в том числе жвачку. Актриса рассказала, что употребляет в пищу морепродукты, но не понимает тех, кто выбирает свое будущее блюдо в аквариуме — «вон того гада сварите, пожалуйста».

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Кристина Асмус может изредка пройти какой-нибудь бесполезный тест в интернете. Она не любит открывать крышечки косметических средств, на которые сначала необходимо надавить, и только потом открывать. Знаменитость испытывает неприязнь к людям, которые вместо того, чтобы высморкаться, шмыгают носом полным соплей.

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Актриса подчеркивает, что ни разу в жизни не прибегала к разного рода «экспериментам» над внешностью — «ни колола, ни резала, ни надувала», только пару раз наращивала ресницы и отбеливала зубы.

Знаменитость любит порыться в «халявных» леденцах на ресепшн, чтобы отыскать именно красный, например, со вкусом малины. И еще она не любит, когда остаются следы от купальника на загоревшем теле.

Отдельно Кристина Асмус обратила внимание на то, что для нее является дикостью, когда люди для фотосессий надевают военную форму времен Великой Отечественной войны и потом выкладывают подобные фотографии в сеть в День Победы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что страдающая от похмелья Асмус выложила фото из пустыни.