В одном из крупнейших гипермаркетов Петербурга — «МЕГА-Дыбенко» рухнули перекрытия. Как рассказали очевидцы, на первом этаже провалился пол, а в потолке парковки образовалась дырка. Торговый центр закрыт, проводится проверка.

Эксперт общероссийского общественного фонда «Центр качества строительства» Георгий Савенко назвал возможные причины ЧП. Обвал, по его мнению, мог произойти из-за превышения расстояния между колоннами. Среди других возможных версий — следующая:

«В этом месте мог быть уложен некачественный бетон. Бетонирование велось в зимний период без соблюдения требований при отрицательных температурах. В таком случае бетон просто не успел схватиться», — рассказал Георгий Савенко.

Возможно, обвал произошел из-за недостатков проектирования строительства, был нарушен технический регламент. По словам эксперта, чтобы определить точную причину случившегося, нужно провести подробное исследование технического состояния объекта.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ТЦ «МЕГА-Дыбенко» закрыт после обрушения потолка на парковке.