Суд в Крыму оштрафовал и освободил капитана украинского судна, осужденного за браконьерство

Крымский суд освободил украинского капитана Виктора Новицкого, осужденного за браконьерство, и назначил ему штраф, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда. Мужчина должен будет выплатить 550 тысяч рублей.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что рыболовецкое судно «ЯМК-0041» было задержано в Крыму 4 мая 2018 года. Члены судовой команды осуществляли незаконный промысел камбалы в исключительной экономической зоне России. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело «незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, совершенная лицом с использованием своего служебного положения». Капитану Новицкому грозило до пяти лет лишения свободы.