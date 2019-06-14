Суд в Крыму оштрафовал и освободил капитана украинского судна, осужденного за браконьерство

Крымский суд освободил украинского капитана Виктора Новицкого, осужденного за браконьерство, и назначил ему штраф, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда. Мужчина должен будет выплатить 550 тысяч рублей.

«Суд назначил наказание в виде штрафа 550 тысяч рублей. В связи с тем, что он ранее содержался под стражей, от назначенного наказания освобожден. Подписка о невыезде отменена. В счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, взыскано около 440 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что рыболовецкое судно «ЯМК-0041» было задержано в Крыму 4 мая 2018 года. Члены судовой команды осуществляли незаконный промысел камбалы в исключительной экономической зоне России. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело «незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, совершенная лицом с использованием своего служебного положения». Капитану Новицкому грозило до пяти лет лишения свободы.