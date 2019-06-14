Глава Петербурга призвал создать комфортные условия для бизнеса

Петербург оказался среди лидеров по сбору налогов по итогам пяти месяцев этого года. Результаты работы Федеральной налоговой службы подвели в городе на Неве. На расширенном заседании Коллегии ФНС в Мариинском дворце говорили, в том числе и о необходимости освободить бизнес от лишних проверок. Как заявил действующий губернатор Петербурга Александр Беглов, уже предприняты конкретные действия.

«Они должны быть снижены. Мы договорились, что они будут снижены почти в два раза. Это хороший результат. Для чего? Потому что мы стараемся создать условия, чтобы бизнесу было комфортно в нашем городе, и чтобы он был открыт, чтобы выходил из серой зоны, а для этого должно быть просто удобно», — сказал Беглов.

В связи с этим власти Петербурга рассчитывают, что город получит двух крупных налогоплательщиков. Сейчас ведутся переговоры о переезде в Северную столицу Объединенной судостроительной и Федеральной пассажирской компаний.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Александр Беглов подписал изменения в ряд законов Северной столицы.