Модель Перминова в микрокупальнике рассказала поклонникам о правильном питании

Российская топ-модель Елена Перминова поделилась с подписчиками в Instagram актуальной для нее диетой. Данную информацию она сопроводила пляжным снимком, на которой демонстрирует свою безупречную, по мнению большинства пользователей, фигуру.

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Перминова рассказала, какие продукты ей пришлось убрать из рациона, а какие, наоборот, добавить. Однако большая часть юзеров традиционно не обратила на вышеописанный текст никакого внимания, поскольку их отвлекла полуобнаженная фотография 32-летней модели.

Instagram @lenaperminova