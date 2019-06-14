Модель Перминова в микрокупальнике рассказала поклонникам о правильном питании

, 23:58 Фото 185

32-летняя дива поведала о своей диете.

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Фото, видео: Instagram @lenaperminova

Российская топ-модель Елена Перминова поделилась с подписчиками в Instagram актуальной для нее диетой. Данную информацию она сопроводила пляжным снимком, на которой демонстрирует свою безупречную, по мнению большинства пользователей, фигуру.

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Перминова рассказала, какие продукты ей пришлось убрать из рациона, а какие, наоборот, добавить. Однако большая часть юзеров традиционно не обратила на вышеописанный текст никакого внимания, поскольку их отвлекла полуобнаженная фотография 32-летней модели.

Instagram @lenaperminova

«Без понятия, какие у вас там секреты. А вот фотосессии всегда классные!» — прокомментировал один из них.

«Фигурка четкая у вас!» — добавил другой.

«Лена, вы такая красивая!» — восхитился еще один подписчик.

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Стоит отметить, что только за три часа с момента публикации пост собрал почти 20 тысяч лайков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как снимок целующихся Перминовой и Брежневой взбудоражил Instagram.

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