«Самая счастливая»: звезда «Последнего богатыря» раскрыла детали личной жизни

Звезда фильма «Последний богатырь» Мила Сивацкая редко делится подробностями своей личной жизни. С 2017 года актриса состоит в отношениях, но до сих пори никому не известно ни имя, ни род занятий ее избранника. Мила также не рассказывает о том, как протекает их роман. Однако на этот раз девушка сделала исключение и рассказала подписчикам в Instagram об атмосфере, царящей в их паре.

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«Всем, кто переживает за мою личную жизнь: не переживайте! Почти два года как я самая счастливая девушка в мире!» — сообщила Сивацкая.

Instagram @mila_sivatskaya

Актриса отметила, что ее возлюбленного нет в Instagram. Также она по-прежнему не хочет раскрывать его личность, поскольку «это личное». Но признается, что живет со своим избранников в гармонии и уважении — чего искренне желает и своим подписчицам.

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«Девочки, не тратьте время на мужчин, которые не умеют уважать Вас, Вашу мечту, Ваши желания и семью. И если Вам повезло встретить такого, уважайте его в ответ», — советует Сивацкая.

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