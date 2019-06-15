Видео: Внедорожник упал в реку в центре Москвы

Спасатели извлекли из Москвы-реки водителя внедорожника, упавшего в воду на Новодевичьей набережной. Как сообщает РЕН ТВ, инцидент зафиксирован вечером в пятницу, 14 июня.

По данным телеканала, ЧП случилось напротив стадиона «Лужники». Автомобиль Toyota Highlander, в котором находился только водитель по неустановленным пока причинам упал в реку.

ГИБДД выясняет все обстоятельства инцидента.

Ранее 5-tv.ru сообщал о серьезном ДТП на Украине. Там в реку опрокинулась машина с тонной опасных химикатов.