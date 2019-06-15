Россияне смогут увидеть «земляничное полнолуние»

Уникальное астрономическое явление смогут увидеть россияне в ближайшие дни. В понедельник, 17 июня, на небе появится «земляничное полнолуние».

Наташа Королева похвасталась «платьем девственницы»

Аппетитное название шестое полнолуние года получило из-за того, что именно в этот период начинается сбор земляники. Однако это не единственное, что отличает начало нового лунного цикла от прочих. В «земляничное» полнолуние Луна гораздо крупнее и светит ярче. Кроме того, небесное тело в этот период можно наблюдать на протяжении всей ночи. Лучше всего необычное явление будет видно жителям Ростовской области.

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников

Ранее 5-tv.ru писал о том, что над Землей взошла последняя Голубая Луна десятилетия.