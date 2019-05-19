Последняя Голубая Луна десятилетия взошла вечером в субботу, 18 мая. Подобное явление происходит достаточно редко. В следующий раз спутник Земли приобретет этот оттенок 22 августа 2021 года.

Голубой Луной называется третье полнолуние в астрономическом сезоне, на который приходится четыре полнолуния, вместо трех.

Астрологи в этом астрономическом явлении видят и мистическую составляющую. Луна, попадая в знак Скорпиона, олицетворяющий безудержный секс и скорую смерть, оказывается в родной для себя водной стихии. В этом случае инстинкты, подвластные спутнику Земли, обостряются до предела и здравый смысл меркнет, а голос разума исчезает.

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Звездные практики призывают людей быть крайне осторожными и предельно внимательно относиться к окружающему миру. Голубая Луна вполне может сыграть как положительную, так и отрицательную роль в судьбе каждого человека.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Нибиру раскалывает Луну и угрожает Земле.