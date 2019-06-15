Суд отказался рассматривать иск к Трампу от его экс-сотрудницы за домогательства

Суд Флориды отклонил иск Алвы Джонсон — экс-сотрудницы избирательного штаба Дональда Трампа. Женщина была намерена судиться с действующим американским президентом из-за поцелуя, которым ее якобы насильно одарил Трамп.
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По уверению Джонсон, во время одной из встреч с избирателями, Трамп грубо схватил ее за руку и попытался поцеловать в губы. Однако Алве удалось увернуться в последний момент, и поцелуй задел только уголок рта.
Американский суд вынес вердикт по иску Джонсон: поцелуй был признан политическим и в дальнейших разбирательствах 44-летней женщине было отказано. У экс-сотрудницы Трампа есть месяц, чтобы обжаловать судебное решение.
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В пресс-службе Белого дома версию Джонсон назвали домыслом.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Дональд Трамп назвал Луну частью Марса.