Необразованный или безграмотный? Трамп назвал Луну частью Марса

Луна — это часть Марса. Так, во всяком случае, заявляет американский президент. Сообщение с курьезной ошибкой появилось на официальной странице Дональда Трампа в Twitter.
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В публикации политик утверждает, что в НАСА не должны вести разговоры о полете на Луну, поскольку американские космонавты сделали это еще полвека назад.
В комментариях пользователи высмеивают ошибку американского лидера и спорят, было ли это проявлением неосведомленности в астрономии или Трамп просто не умеет строить предложения и имел в виду космическую программу по освоению Марса.
President no speak good.— Ryan Hill (@RyanHillMI) 7 июня 2019 г.
Double SAD
(h/t @Trumps_Editors) pic.twitter.com/hliH8l1S8L
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Дональд Трамп задремал во время речи британской королевы Елизаветы II.