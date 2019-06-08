Необразованный или безграмотный? Трамп назвал Луну частью Марса

Луна — это часть Марса. Так, во всяком случае, заявляет американский президент. Сообщение с курьезной ошибкой появилось на официальной странице Дональда Трампа в Twitter.

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В публикации политик утверждает, что в НАСА не должны вести разговоры о полете на Луну, поскольку американские космонавты сделали это еще полвека назад.

«Они должны быть сосредоточены на гораздо больших вещах, в том числе на Марсе (частью которого является Луна), обороне и науке!» — заявил Трамп в своем микроблоге.

Twitter @realDonaldTrump

В комментариях пользователи высмеивают ошибку американского лидера и спорят, было ли это проявлением неосведомленности в астрономии или Трамп просто не умеет строить предложения и имел в виду космическую программу по освоению Марса.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Дональд Трамп задремал во время речи британской королевы Елизаветы II.