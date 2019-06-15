Джон Сноу «извинился» за финал «Игры престолов» и предложил сжечь его сценарий

, 12:12 Видео 111

В сети появился шуточный видеоролик, в котором один из главных персонажей сериала просит прощения за развязку фантастической саги.

Фото, видео: Instagram @kitharingtonn

Очередное видео, созданное на основе сюжета сериала «Игра престолов», буквально взорвало сеть. На YouTube-канале Eating Things With Famous People появился ролик, в котором один из главных персонажей кинокартины Джон Сноу извиняется перед зрителями за финальный сезон фантастической саги, об этом пишут News.ru.

За основу видео взят момент из четвертой серии восьмого сезона «Игры престолов», когда герой произносил траурную речь. Однако, вместо этого, в шуточном ролике Сноу начинает критиковать финальные серии кинокартины, при этом обращая внимание на все недочеты, которые заметили телезрители.

«Мне жаль, что вы потратили свое время на это. Мне жаль, что окончание „Остаться в живых“ нас ничему не научило. В этом видео у меня больше слов, чем во всем последнем сезоне», — заявил Сноу, добавив, что киноляп с чашкой кофе был наименьшей ошибкой создателей.

В завершение своей речи герой предложил сжечь сценарий восьмого сезона «Игры престолов» и забыть о нем навсегда.

Первый в открытом космосе и не только — Леонову 85!

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что появилась первая информация о компьютерной игре от создателя «Игры престолов».

Читайте также

+16° Днём +16°
Ночью +10°
64.43
-0.20 72.70
-0.31
Гороскоп на 15 июня: Тельцы, время заниматься сексом!

Последние новости

13:10
СК: Установлены все участники драки, в которой был убит житель Чемодановки
12:55
«Шляпа-дом»: Виктория Дайнеко ошеломила подписчиков гигантским головным убором
12:41
Среди пострадавших в аварии с автобусом в Турции могут быть россияне
12:25
Видео: Путин выступил против «боев без правил» в мировой торговле
12:12
Джон Сноу «извинился» за финал «Игры престолов» и предложил сжечь его сценарий
11:52
СК опубликовал видео повреждений Boeing после аварийной посадки в Краснодаре
11:35
Родились в рубашке: момент тарана автомобилем магазина в Пушкине попал на видео
11:18
Самосвал протаранил остановку под Петербургом, есть пострадавшие — фото
11:05
Видео: Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Подмосковье
10:49
Сергей Лазарев уехал отдыхать в США с певцом Алексом Малиновским
10:34
Самолет при заходе на посадку задел хвостом ВПП в Краснодаре
10:26
По факту драки в Чемодановке возбуждено уголовное дело по статье об убийстве
10:17
Путин: Россия призывает все страны придерживаться СВПД по Ирану
9:57
Театры начнут возвращать стоимость билетов заболевшим зрителям
9:42
Кто она? Принца Гарри обвинили в изменах Меган Маркл
9:27
Названы первые российские города, где появятся сети 5G
9:15
Видео: Путин прибыл во дворец Навруз в Душанбе на саммит СВМДА
8:58
Лидер Демпартии Молдавии Плахотнюк бежал из страны
8:45
«Гениальные дети»: Дочь Галкина и Пугачевой завоевала первую медаль по плаванию
8:30
Экс-канцлер Германии назвал присоединение Крыма к России законным

ВСЕ НОВОСТИ

Новости Яндекс.Дзен

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Обзор и анализ матча финала Лиги Чемпионов
«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Где посмотреть онлайн матч финала Лиги Чемпионов 1 июня
«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: Прогнозы на матч финала Лиги Чемпионов
27 мая — Общероссийский день библиотек

Цифры дня

Рекордный сезон на Пятом!

С 1 сентября 2018-го по 31 мая 2019 года Mediascope зафиксировал исторические рекорды Пятого канала сразу в двух аудиториях: «Все 4+» — 6,4% и «Все 18+» — 6,7%. Эфирные предложения Пятого канала с неизменным успехом удерживали зрителей у экранов на протяжении всего телесезона.

Для рекламодателей

Новости канала

Команда Пятого канала участвует в благотворительной регате «Свет. Дети»

16 июня в акватории Финского залива пройдет благотворительная регата «Свет. Дети». Все средства, собранные за время акции, будут направлены на лечение онкобольных детей.

5-tv.ru

Пресса о компании

Сергей Лазарев и Полина Гагарина выступят для выпускников на «Алых парусах»

Организаторы праздника выпускников школ «Алые паруса» объявили имена артистов, которые примут участие в концерте 23 июня. Об этом стало известно 9 июня.

5-tv.ru

Реклама