Джон Сноу «извинился» за финал «Игры престолов» и предложил сжечь его сценарий

Очередное видео, созданное на основе сюжета сериала «Игра престолов», буквально взорвало сеть. На YouTube-канале Eating Things With Famous People появился ролик, в котором один из главных персонажей кинокартины Джон Сноу извиняется перед зрителями за финальный сезон фантастической саги, об этом пишут News.ru.

За основу видео взят момент из четвертой серии восьмого сезона «Игры престолов», когда герой произносил траурную речь. Однако, вместо этого, в шуточном ролике Сноу начинает критиковать финальные серии кинокартины, при этом обращая внимание на все недочеты, которые заметили телезрители.

«Мне жаль, что вы потратили свое время на это. Мне жаль, что окончание „Остаться в живых“ нас ничему не научило. В этом видео у меня больше слов, чем во всем последнем сезоне», — заявил Сноу, добавив, что киноляп с чашкой кофе был наименьшей ошибкой создателей.

В завершение своей речи герой предложил сжечь сценарий восьмого сезона «Игры престолов» и забыть о нем навсегда.

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