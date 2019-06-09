Появилась первая информация о компьютерной игре от создателя «Игры престолов»

Автор популярного фантастического романа «Игра престолов» Джордж Мартин работает над новым проектом — компьютерной игрой, которую, предположительно, представят на ближайшей конференции Electronic Entertainment Expo 2019. Об этом сообщает News.ru.

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По информации издания, игра получит название Elden Ring и будет доступна для всех платформ. Проект разрабатывает японская компания FromSoftware, известная такими играми как Dark Souls и Sekiro: Shadows Die Twice. По предварительным данным, издателем Elden Ring станет Bandai Namco.

В сети уже появился логотип игры, точная информация о ее выходе пока не известна.

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Ранее 5-tv.ru рассказывал, как актеры и фанаты «Игры престолов» распрощались с любимым сериалом.