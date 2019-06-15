Родились в рубашке: момент тарана автомобилем магазина в Пушкине попал на видео

В распоряжении 5-tv.ru появились кадры, на которых видно момент тарана легковым автомобилем продуктового супермаркета в петербургском Пушкине. Инцидент произошел на Гусарской улице в Северной столице, вечером в пятницу, 14 июня. По предварительным данным, в результате ДТП никто не пострадал.

Как сообщает телеканал «78», водитель черной Audi, ставший виновником аварии, был в сознании. Мужчина потерял управление из-за того, что ему стало плохо с сердцем.

На данный момент правоохранительные органы проводят проверку по факту ДТП. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что фура протаранила остановку под Петербургом.