Первые фото! Бари Алибасов вышел из состояния медикаментозного сна

Бари Алибасов очнулся от медикаментозного сна — об этом сообщил PR-директор продюсера со ссылкой на его сына, Бари Алибасова-младшего. По словам наследника Бари Каримовича, отец очнулся, но он практически не может говорить и совершенно ничего не помнит, в том числе собственное имя. К сообщению прилагались фотографии проснувшегося Алибасова-старшего, лежащего на больничной кровати.
Бари Алибасов был введен в состояние медикаментозного сна утром 6 июня, для того, чтобы избавить его от боли и провести необходимые врачебные манипуляции. Он находился в этом состоянии пять суток.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Алибасов-младший рассказал об осложнениях со здоровьем, возникших у отца.