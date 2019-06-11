Первые фото! Бари Алибасов вышел из состояния медикаментозного сна

Бари Алибасов очнулся от медикаментозного сна — об этом сообщил PR-директор продюсера со ссылкой на его сына, Бари Алибасова-младшего. По словам наследника Бари Каримовича, отец очнулся, но он практически не может говорить и совершенно ничего не помнит, в том числе собственное имя. К сообщению прилагались фотографии проснувшегося Алибасова-старшего, лежащего на больничной кровати.

«Надеюсь, в ближайшее время он придет в себя. К сожалению, еще остается риск внутреннего кровотечения после схода струпа на местах ожогов, что может привести к летальному исходу. Сказать, что этого риска „нет“, можно будет только через пару дней», — говорится в распространенном сообщении.

Бари Алибасов был введен в состояние медикаментозного сна утром 6 июня, для того, чтобы избавить его от боли и провести необходимые врачебные манипуляции. Он находился в этом состоянии пять суток.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Алибасов-младший рассказал об осложнениях со здоровьем, возникших у отца.