«Вместо сока, выпил жидкость для прочистки труб»: Сын Алибасова о состоянии отца

Советский и российский музыкант Бари Алибасов был госпитализирован во вторник, 4 июня. Артисту потребовалась помощь медиков в связи с отравлением. В интервью 5-tv.ru Бари Алибасов-младший прокомментировал причины ухудшения самочувствия отца. Он отметил, что продюсер перепутал токсичное средство для промывки труб и сок. В результате ему пришлось прибегнуть к помощи врачей скорой помощи и токсикологов.

«Госпитализирован, здоровью ничего не угрожает. Причина: вместо сока, выпил жидкость для прочистки труб», — заявил Алибасов-младший.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что губернатор Иркутской области Сергей Левченко экстренно госпитализирован.