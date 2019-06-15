Среди пострадавших в аварии с автобусом в Турции могут быть россияне

По меньшей мере 11 человек получили травмы в результате аварии с автобусом в турецкой Анталье 15 июня. Как сообщает издание «Миллиет», среди пострадавших могут быть граждане России и Украины.

Сообщается, что микроавтобус с туристами столкнулся с легковой машиной на трассе Кумлуджа — Анталья. ЧП произошло утром, в девять часов по московскому времени.

В посольстве РФ сейчас проверяют информацию о том, находились ли в салоне автобуса российские граждане.

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