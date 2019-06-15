Видео: Путин подарил Си Цзиньпину на день рождения российское мороженое

Президент России Владимир Путин перед началом саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Душанбе поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с 66-летием. В качестве подарка российский лидер преподнес своему коллеге торт, вазу и мороженое российское производства, которое ранее полюбилось Си Цзиньпину.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на встрече отметил, что Путин « высоко отозвался о роли китайского лидера в развитии двусторонних отношений ». В свою очередь, председателя КНР поблагодарил главу России и подчеркнул, что он пользуется популярностью в Китае.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин выступил против «боев без правил» в мировой торговле в рамках своего выступления на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Душанбе.