Видео: Путин подарил Си Цзиньпину на день рождения российское мороженое

Президент России Владимир Путин перед началом саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Душанбе поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с 66-летием. В качестве подарка российский лидер преподнес своему коллеге торт, вазу и мороженое российское производства, которое ранее полюбилось Си Цзиньпину.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на встрече отметил, что Путин «
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин выступил против «боев без правил» в мировой торговле в рамках своего выступления на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Душанбе.