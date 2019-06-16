Серийный свидетель: Как «черному банкиру» Горбунцову удается ускользнуть от наказания

Вместе со следователями мы отправляемся прямиком в Лондон. Там в хорошей квартире и под защитой британских властей живет тот самый Горбунцов. Он объявлен в розыск сразу в нескольких странах, но ему каждый раз виртуозно удается уйти от правоохранительных органов. Потому что он выбрал себе отличную роль — серийного свидетеля. Как только под его ногами начинает гореть земля, Горбунцов тут же идет на сделку со следствием. И раздает нужные показания на любых людей. Кто же он на самом деле — расскажет Артур Ломидзе.

«Черный банкир», «король преступного нала», мошенник мирового масштаба — Герман Горбунцов, скрывающийся в Лондоне от правосудия сразу нескольких государств, присоединился к сонму недовольных приговором полковнику Захарченко. Но зачем вдруг?

«Это история не про миллиарды, это про „поесть“! Вот поел он на 13 лет!» — говорит Юрий Новиков, адвокат Дмитрия Захарченко.

И Герман Горбунцов расстроен. Там же и его деньги. Он открыто заявил об этом, что платил полковнику 150 тысяч долларов в месяц за покровительство и он не один такой, а кто другие — готов услужливо рассказать. Предлагать себя следователям тех дел, где он напрямую замешан — излюбленная тактика «черного банкира».

«Надо, чтобы все подхватили какое-то мнение, после чего это мнение можно раскачать и попытаться выскочить из этой истории. Это простой, примитивный, дворовый прием. Это не я, это он», — говорит Герман Горбунцов.

Свой «грязный» прием Горбунцов использует постоянно. Как только у него начинаются проблемы с законом и конкурентами, он указывает людям в погонах пухлым пальцем на тех, кто мешает ему делать темные дела.

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«Жулик, на котором пробу негде ставить, но выгодный и удобный свидетель по разным резонансным делам. Ну, когда не хватает следствию каких-то показаний, он готов дать любые», — считает Алексей Мартынов, директор Международного Института Новейших Государств.

Преступный след тянется за ним с того момента, как Гере стукнуло 22.… 1988, Союз на грани распада. Поднимают голову бандиты и мошенники всех мастей — крепко сложенный молодой человек вырывает в центре Москвы сумки и портфели у прохожих. Отсидев три года за разбой, Гера стал хитрее и в новой России занялся финансами. Стал банкиром… авторитетным в определенных кругах.

«Давай вот по-дворовому, не бзди. Сядь, да приехай сюда», — говорит Герман Горбунцов.

2006 год. Москва. Убит чиновник, инициировавший проверку империи Алексея Френкеля, до статуса партнера которого и дорос Горбунцов. Их кредитные учреждения отмывали деньги. Френкель сел за убийство. Герман свидетельствует, уходит от правосудия, открывает новый банк. В 2008 Дмитрий Целяков, тогда начальник отдела по борьбе с организованной преступностью, выявил в банках Горбунцова масштабную «прачечную» по отмыванию денег в размере пяти миллиардов долларов. И на скамье подсудимых оказался сам милиционер. Горбунцов снова на скамье свидетелей и под государственной защитой.

«В тюрьме я оказался после вброса денег третьим лицам. То есть третьим лицам Горбунцов вкинул деньги и они устроили в отношении меня эту провокацию, чтобы получить дивиденды в плане экономических и политических выгод», — рассказывает Дмитрий Целяков, бывший замначальника отдела по борьбе с организованной преступностью.

А это уже республика Молдова. В 2008 году Горбунцов все же бежит из России. И покупает 80% акций банка «Юниверсал» и местного олигарха Плахотнюка. Три года предприимчивый махинатор и вхожий во власть бизнесмен крутили Молдовой как хотели. Но в итоге поссорились. В результате в банке Горбунцова обнаружили дыру, а в прокуратуре республики завели семь дел на банкира за хищения в особо крупном размере. Он прихватил, что еще можно было, и бежал в Англию. Но расплата за грехи настигла его — шесть пуль, выпущенных киллером в спину. Стрелка, кстати, задержали. Он назвал имя заказчика.

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«Я тот человек, который нажал на курок. Это заказ господина Влада Плохотнюка», — сказал мужчина.

Но даже из покушения на собственную жизнь «серийный свидетель» сделал разменную монету. Обменял правду на прекращение уголовного преследования в Молдавии. Несмотря на показания киллера, назвал заказчиком главного оппонента олигарха, молодого пророссийского политика Ренато Усатого и тому пришлось бежать из страны.

«Он будет делать все для моего уничтожения, он жил себе спокойно. Там украл 10-20 миллионов, 100 украл. Я его все равно посажу, посажу по закону», — говорит Ренато Усатый, лидер «Нашей Партии» (Молдавия).

При этом, как и во всех других делах прошлого и настоящего, реальных улик или доказательств у Горбунцова никогда не было. Только его показания, которые все почему-то принимают за чистую, отмытую в его, «горбунцовских прачечных», монету. Зато доказательства есть у Тимура Исаева. Он называет себя правой рукой черного банкира, по крайней мере уверяет, что исполнял эту роль, пока Горбунцов не обманул и его.

Эти кадры сделаны в 2014 году. Подмосковье: миллиардера Александра Минеева расстреляли из автомата Калашникова. Он скончался на месте. Незадолго до убийства предпринимателя лишили всей собственности. Журналист Ирек Муртазин занимался расследованием этого дела. Он рассказывает, что Герман Горбунцов вызвался помочь семье бизнесмена вернуть активы, но в результате всю собственность люди «черного банкира» присвоили себе.

«Это крупные торговые центры, общей стоимостью под миллиарды долларов. Было за что побороться», — говорит журналист Ирек Муртазин.

Тимур Исаев показал, как именно переводили миллиарды на подставных лиц через панамские офшоры.

«Он попросил меня подобрать номиналов, двух номиналов. Один номинал я подобрал. Один был Мулумба, второй Ричманд Аниаква. Мулумба — стал владельцем и директором головной компании, которая управляла всеми активами Минеева, гонконгская компания «Крейзи драгон», — рассказывает финансовый консультант Тимур Исаев.

Знакомитесь — миллиардеры на час Луабея Мулумба и Ричманд Аниаква. За исполнение своих ролей африканцы получили по полторы тысячи долларов. После чего передали управление друзьям Горбунцова уже в России.

«Замечу, что это произошло в начале декабря 13-го года, а Минеева убили в январе 14-го, то есть еще при жизни Минеева. Выходит, что Горбунцов готовил захват минеевских активов», — говорит журналист Ирек Муртазин.

Еще в 2009-м Горбунцов провернул похожее предприятие, уверяет расследовавший его преступления Дмитрий Целяков. Обманул банкира Антонова, а когда тот потребовал вернуть деньги, велел своему помощнику Чувилину нанять киллера.

«Я в 2010 году встретил киллера Хатсуева. Это бывший пулеметчик Хатаба и он указал на Чувилин как непосредственного заказчика, когда даже произошло покушение на Антонова естественно никто Горбунцова и Чувилина задерживать не стал», — вспоминает Дмитрий Целяков, бывший замначальника отдела по борьбе с организованной преступностью.

Горбунцов, кстати, пару лет спустя вдруг неожиданно вспомнил и дал показания против Чувилина. И снова, как обычно, выступил вовсе не в качестве обвиняемого. Написал в следственный комитет России, что имеет доказательства причастности своего бывшего партнера к покушению на Антонова. Еще через пару лет объявил себя главным свидетелем по убийству Немцова. Дескать киллеры, покушавшиеся на Антонова и убившие Немцова — давно знакомые ему люди. Сам же Гера жалуется, что в России у него забрали бизнес, который он сначала оценивал в 600 миллионов долларов, а теперь оценивает в 1,5 миллиарда долларов. Мог ли аферист и владелец нескольких «отмывочных» банков легально заработать такие деньги? Ответ очевиден. Если только мошеннический ум не считал чужие депозиты в своих банках своими собственными деньгами, которые он не стесняясь выводил за рубеж. Сейчас сидя под защитой Лондона «серийный свидетель» продолжает использовать излюбленную тактику.